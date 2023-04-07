Amerika neden fırsatlar ülkesi olarak görülüyor?

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EDİRNE (AA) -Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, vatandaşlar ile iftar programında bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Havsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi.

İftar programında vatandaşlar ile sohbet eden Batı, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere desteklerin süreceğini aktardı.

Vakıf tarafından düzenlenen iftar programında Batı'ya ilçe kurum amirleri de eşlik etti.

-Anaokulu öğrencileri ve ailelerinden depremzedelere destek

Havsa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerine Sahip Çıkıyorum" Projesi kapsamında depremzedeler için yardım kolisi hazırlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Şehit Okyay Deveci Anaokulu öğrencileri ve aileleri tarafından depremzedeler için malzemeler hazırlandı.

Anaokulunda toplanan malzemeler tek tek kolilere ayrıldı, paketlendi.

Hazırlanan paketler ise ekiplerce Havsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

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