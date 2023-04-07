AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Edirne'deki roman vatandaşların hakları için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlayan İba, "Renklerimiz ne kadar çeşitliyse biz o kadar bir oluruz, birlik oluruz. Yeter ki renklerimiz solmasın" ifadelerini kullandı.

Toplum içinde her vatandaşın eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulayan İba, dünya üzerinde, gittikleri her memlekete zanaatlarını, yeteneklerini ve özel becerilerini de beraberlerinde götüren romanların gönüllerdeki yerinin apayrı olduğunu belirtti.

Roman kültürünün korunması gerektiğini aktaran İba, "2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak resmi olarak kutlanmaya başladı. Farklılıklarımız milletimizin en büyük zenginliklerindendir. Bu kültür zenginliklerimizi korumak hepimizin vazifesi" diye kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.