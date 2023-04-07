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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Research.Com tarafından yayımlanan "en iyi bilim insanları sıralamasında" Makine ve Havacılık-Uzay Mühendisliği alanında Türkiye'de 9. oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyada 1708. Türkiye'de 9. sırada yer alan Aydoğdu'nun başarısı neticesinde Trakya Üniversitesi söz konusu alanda Türkiye sıralamasında 10. dünya genelinde ise 517. sıraya yerleşti.

Prof. Dr. Metin Aydoğdu, üniversitesinin ismini tüm dünyaya duyurmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Trakya Üniversitesi mühendislik alanında önemli başarılar elde ettiğini aktaran Aydoğdu, "Tüm dünya çapında on binlerce araştırmanın yayın, atıf, ödül gibi birçok kriterle değerlendirildiği listede yer almaktan, ülkemi ve üniversitemi tüm dünyada başarı ile temsil etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu başarıları sürdürmek ve geliştirmek adına çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Prof. Dr. Metin Aydoğdu'yu başarısından dolayı tebrik ederek, genç araştırmacılara örnek olmasını temenni etti.

Trakya Üniversitesi bir üyesinin prestijli bir listede yer almasından ötürü büyük mutluluk duyduğunu aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Ürettiği bilim ve değerlerle dünya çapında bir etki alanına sahip olan üniversitemizi daha ileriye taşımak ve bilinirliğini artırmak adına Metin hocamın bu başarısını oldukça önemsiyorum. Hocamızın sistemli ve uzun soluklu çalışmalarının meyvesi olan bu başarının genç araştırmacılarımıza örnek olmasını, üniversitemizi ve ülkemizi ileriye taşıyacak çalışmalara öncü olmasını temenni ederim."

- Türk Edebiyatında Milli Mücadele kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Milli Mücadele Zaferi'nin 100. yılı anısına hazırlanan Türk Edebiyatında Milli Mücadele adlı kitap yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, editörlüğünü TÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Özdemir'in yaptığı Milli Mücadele Zaferinin 100. Yılı - Türk Edebiyatında Milli Mücadele hatıra kitabı, Trakya Üniversitesi Yayınları'ndan çıktı.

Bir asırlık kutlu tarihi mirasın anlaşılmasına katkı sağlamak ve Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla yad etmek amacıyla yazılan kitapta, Türk edebiyatının önde gelen araştırmacılarının ve yazarlarının Milli Mücadele konusunda algısı ve değerlendirmeleri, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden edebiyat alanında yetkin akademisyenleri tarafından ortaya konuluyor.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Milli Mücadele Zaferi'nin önemli etki ve sonuçları olduğunu belirtti.

Milli Mücadele Zaferi'nin Türk milletinin yakın dönemde yazmış olduğu bir varoluş destanı olduğunu aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin esas temelini oluşturan bu zafer hiç kuşkusuz Türk edebiyatında da en geniş şekilde yer bulmuş, büyük bir Milli Mücadele edebiyatı külliyatı ortaya çıkmıştır. Yazarlarımız, şairlerimiz bu büyük zaferi çeşitli yönleriyle ele almış ve anlatmışlardır. Hür vatan toprağında, Rumeli'de kurulmuş ve bugünkü varlığının, faaliyetinin, işleyişinin, en geniş manasıyla mevcudiyetinin bu büyük zafer sayesinde olduğunun şuurunda olan Trakya Üniversitesinin, böylesi büyük bir zaferin 100. yılını hatırlamaması, yad etmemesi elbette düşünülemez.

Bu çalışma ile bize hür ve müstakil vatan topraklarını bahşeden kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz."

- Rektör Tabakoğlu'ndan akademisyenlere tebrik

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni atanan ve görevde yükselen akademisyenler ile bir araya gelerek tebrik etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, ataması yapılan profesör, doktor öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerini rektörlük toplantı salonunda ağırlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Görüşmede akademisyenlerin uzmanlık alanları, çalışma ve faaliyetleri konusunda bilgiler alan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesini daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti



"Görevde yükselen ve yeni atanan değerli hocalarımın yapacakları çalışmalar ve projelerle üniversitemize, bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. 40 yılı geride bırakmış köklü ve büyük bir aile olan Trakya Üniversitesi, akademik bilgi birikimi ve tecrübesini yeni akademisyenler ile büyütmeye ve genişletmeye devam ediyor."

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