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İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri partiden istifa etti

AA

İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri partiden istifa etti

EDİRNE (AA) - İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Serpil Balcı Gören ve yönetim kurulu üyeleri, partiden ve görevlerinden istifa etti.

Gören, merkez ilçe başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ile düzenlediği basın toplantısında, cesur bir Türk kadını olarak genel başkanı kadın olan İYİ Partinin yılmaz neferi olmaktan hep gurur duyduğunu söyledi.

İl başkanlığı atamasında İYİ Parti Genel Merkezinin Edirne'deki iradeyi yok saydığını ileri süren Gören, demokrasi adına milletvekilliği aday adaylığı temayül yoklaması yapan İYİ Parti Genel Merkezinin yine demokrasi adına parti tüzüğünün 26. maddesini yok saydığını savundu.

"Ben bu yola her türlü adaletsizlikle mücadele etmek için çıktım. Bu adaletsiz ortama boyun eğersem kendimle çelişmiş olurum" diyen Gören, adalete olan inancına kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Gören, şunları kaydetti:

"Genel merkezin bu haksız tutumu neticesinde delegenin büyük teveccühü ile seçilerek geldiğim Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Benimle beraber tüm yönetim kurulu üyelerim de görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa etme kararı almışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gören, bir gazetecinin sorusu üzerine, bugün 66 kişiden oluşan Merkez İlçe Başkanlığı üyeleri ile toplam 150 İYİ Partilinin daha istifa ettiğini belirtti.

Son 2 günde İYİ Partiden Keşan İlçe Yönetimi, Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, Edirne Belediye Meclisinin İYİ Partili üyeleri Duygu Şener ve Ergun Dönmez ile çok sayıda kişi istifa etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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