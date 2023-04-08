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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roman kadınlar ilerleyen yaşlarına rağmen "okuma yazma" öğreniyor

AA

Roman kadınlar ilerleyen yaşlarına rağmen "okuma yazma" öğreniyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yaşayan Roman kadınlar hayatlarını kolaylaştırmak için Sosyal Dayanışma Merkezi'nde açılan kursta okuma yazma öğreniyor.

Barutluk Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi'nde Romanlara yönelik okuma yazma başta olmak üzere birçok kurs açıldı.

Haziran ayından bu yana kursa katılan yaşları 45-65 arasında değişen 100 Roman kadın, iş ve işlemlerini daha kolay yapabilmek için okuma yazma öğrendi.

Kursa katılan 8 torun, 4 çocuk sahibi 65 yaşındaki Neziha Örs, AA muhabirine, hastaneye gittiği zaman okuma yazma bilmediği için çok zorlandığını söyledi.

Hastanede numara sırası aldığında ya da doktorun odasını bulabilmek için çoğu zaman vatandaşlardan yardım istediğini belirten Örs, "Okuma yazma bilmediğimiz için hiçbir şeyi anlamıyoruz. Okumanın yaşı yoktur. Kim kaç yaşında olursa olsun okumayı öğrensin. Bunu canı gönülden istiyorum." dedi.

58 yaşındaki Nazmiye Örs de yaşına rağmen okuma yazma hevesini kaybetmediğini anlattı.

4 torununa da okumaları konusunda tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Örs, şöyle konuştu:

"Hastaneye gidiyorsun eline bir numara veriyorlar okuyamıyorsun. Ona buna sormaktan sırayı kaybediyorsun. Dedim ki yaşlı da olsam okuyacağım. 2 aydır kursa devam ediyorum, adımı yazmayı, alfabeyi öğrendim inşallah daha iyi okuyacağım. Okuma yazma bilmeyen insanlar için hayat çok zor."

- "Allah devletimizden razı olsun"

2 çocuk annesi 44 yaşındaki Nihal Ocak, yıllar sonra kalem ve deftere kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Okula devam edemediği için üzgün olduğunu vurgulayan Ocak, "Cahillikten dolayı gidemedik okula. Kendi kendime çok kızıyorum. Ben okumadığım için içimde ukde kaldı, hep çocuklarımı okutuyorum. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim, kızıma üniversite okuttum. Yeri geldi borç para aldım, evimde tenceremi kaynatmadım, çocuklarımı okutuyorum. Bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yıldız Fırtına ise yıllardır okuma yazma bilmemenin zorluğunu çektiğini anlattı.

Romanların eğitim ve okula devam konusunda problemler yaşadığını aktaran Fırtına, "Sabah Kur'an kursuna gidiyoruz, öğleden sonra okuma yazma kursuna geliyoruz. Çocuklarım ve torunlarım var onları küçük yaşlarda teşvik ediyorum." diye konuştu.

- "Daha eğitimli bir hayatı yaşayabilsinler istiyoruz"

Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu da kentteki sosyal dayanışma merkezlerinde çok sayıda kursun açıldığını söyledi.

Özellikle Romanların iş edinmesini sağlayacak kurslar açtıklarını anlatan Karamehmetoğlu, şunları kaydetti:

"Okuma yazma öğreterek sertifika sahibi olmalarını sağlıyoruz. Tabi bu sadece sertifika için yapılmaz, kendi yaşamları için yapıyorlar. Hayatı daha iyi anlayabilmeleri için okuma yazma öğrenmeleri gerekiyor. Birçok kursumuz devam ediyor. Kur'an kurslarımıza da çok ilgi var. Çocuklar müzik kursuna devam ediyor. El sanatları, kuaförlük kurslarımız var. Sanat öğrensinler, bilgi ve birikimlerini geliştirsinler daha eğitimli bir hayatı yaşayabilsinler istiyoruz."

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