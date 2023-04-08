Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardım tırları Balkanlar'a yola çıktı

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EDİRNE (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan dolayısıyla Balkan ülkelerine 16 bin kuru gıda kolisi gönderildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2014'ten beri ecdat vakıflarının hayır şartları amacıyla yapılan yardımlar bu ramazanda da devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırlanan 16 bin kuru gıda kolisi, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Karadağ'a 16 tırla yola çıktı.

İşlemleri tamamlanan tırlar Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü çalışanlarınca Kapıkule Sınır Kapısı'ndan uğurlandı.

Kolilerde temel gıdaların yanı sıra hurma ve kuru üzüm de yer alıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesinin organize ettiği çalışmada, kuru gıda kolilerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı Genel Müdürlük adına, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü, Kosova İslam Birliği, Kuzey Makedonya İslam Birliği, Karadağ İslam Birliğince gerçekleştirilecek.

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