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EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri 200 öğrenciye güçlü iletişim ve doğru bilgiye ulaşım konularında eğitim verdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında Kırkpınar Spor Lisesi, Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 200 öğrenciye eğitim verildi.

Eğitimlerde öğrencilere doğru bilgiye ulaşım, gerçek arkadaş seçimleri ve güçlü iletişimde olması gerekenler anlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen eğitimlerin ise ilerleyen günlerde süreceği aktarıldı.

-Edirne'de üreticilere 2 bin 400 kilogram tohum dağıtılacak

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli sorgum tohum dağıtımı gerçekleştirilecek.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Alternatif Yem Bitkisi Silajlık Sorgum Projesi uygulanmaya başlandı.

Meriç ilçesinin Karayusuflu köyünde üreticiler ile bir araya gelen Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, proje hakkında bilgi verdi.

Müdürlük personeli tarafından üreticilere yüzde 75 hibeli sorgum tohum dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamında il genelinde başvuru yapan 73 üreticiye, 2 bin 400 kilogram tohum dağıtılacağı belirtildi.

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