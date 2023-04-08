"Edirne ciğer sarma" iftar sofralarına lezzet katıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin tescilli lezzetlerinden kuzu gömleğine sarılı "ciğer sarma", ramazan ayında da sofraların vazgeçilmezlerinden oluyor.

Trakya'nın önemli yemeklerinden coğrafi işaretli ciğer sarma iftarda menülerde de yer alıyor.

Kuzu ciğeri kıymaya yakın doğrandıktan sonra hazırlanan iç pilav "kuzu gömleği"nin içine yerleştiriliyor. Kuzu gömleğiyle yuvarlak şekilde sarılarak yapılan ciğer sarma fırında kızartıldıktan sonra sofralardaki yerini alıyor.

Edirneli aşçı Sercan Yasıtepe, AA muhabirine, ciğer sarmanın Edirne'de özellikle ramazan aylarında daha fazla tüketildiğini söyledi.

Yasıtepe, Osmanlı'dan bugüne gelen önemli yemeklerden ciğer sarmanın coğrafi işareti alarak tescillendiğini dile getirdi.

Ramazana özel olarak bu yemeği her gün yaptıklarını anlatan Yasıtepe, "Kuzu ciğeri, kuzu gömleği, soğan, sarımsak, nane, maydanoz, pirinç, karabiber, yenibahar, tuz ve en son üzerine kızarması için yumurta sarısı sürüyoruz. Pişirirken de zeytinyağı kullanıyoruz." dedi.

Ciğer sarma yapımında kuzu gömleğinin özenle seçilmiş olması gerektiğini aktaran Yasıtepe şunları kaydetti:

"Kuzu gömleğini seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ince olması. Gömlek kalın olduğu zaman patlama yaşıyor ve yemekten istediğimiz verimi alamıyoruz. Kalıp olarak seçtiğimiz çorba kasesine gömleğimizi yerleştiriyoruz. Ardından hazırladığımız ciğerli iç pilavını ekliyoruz. Kenarlarını kapatıp çorba kasesi yardımıyla tepsimize ters çevirip bırakıyoruz. Kızarması için üzerine ve kenarlarına bolca yumurta sarısı sürüyoruz. 180 derecede ısıttığımız fırınımıza önceden ısıttığımız ciğer sarmamızı veriyoruz."

Yasıtepe, kente ramazanda gelen turistlerin ve Edirnelilerin iftar sofralarında ciğer sarmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

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