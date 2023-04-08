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EDİRNE (AA) - Trakya'da iftarda hizmet veren restoranlarda ramazan denetimi gerçekleştirildi.

Edirne'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü yetkilileri, kentteki restoranlarda gıda ürünlerinin tarihini kontrol etti.

Restoranların mutfak, soğuk hava deposu ve dolaplarını da inceleyen ekipler hijyen kontrolü yaptı.

Ekipler ürünlerin menü ve tek alındığında kasadaki fiyat karşılaştırmasını da inceledi.

Menülerdeki yemeklerin gıda güvenliği kriterlerine uygunluğunu denetleyen ekipler, halka restoranlarda sorunla karşılaştıklarında Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri gerektiğini anlattı.

Halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için iftar öncesi restoranlarda denetimlerin süreceği kaydedildi.

Denetim yapılan restoranda şef Aziz Kayalar, AA muhabirine, halkın sağlığı açısından denetimleri yerinde ve doğru bulduklarını söyledi.

Restoranda sundukları tüm ürünlerin günlük olduğunu belirten Kayalar, "Mutfağımızdaki tüm ürünler birinci sınıf kalitede. Şu ana kadar müşterilerimizden aldığımız dönüşler de çok iyi, şikayet söz konusu değil." dedi.

Kayalar, restorandaki ürünlerde hijyen kuralı ve soğuk zincire çok dikkat ettiklerini dile getirdi.

- Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da da kent merkezi ve ilçelerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler işletmelerde inceledikleri ürünlerin fiyatlarını kasada karşılaştırıyor.

Kırklareli'nde de ekipler denetimlere devam ediyor.













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