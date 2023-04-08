Edirne Valisi Kırbıyık, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırbıyık, mesajında, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 8 Nisan gününün, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla Romanlar Günü olarak kutlanmasına karar verildiğini belirtti.

Edirne'nin tarihi boyunca ortak yaşama kültürünün daima ön planda olduğu, farklı kültürlerin saygı, huzur ve güven içerisinde bir arada yaşadığı örnek bir şehir olduğunu aktaran Kırbıyık, "Kendilerine özgü yaşamları ve zengin kültürleriyle Roman vatandaşlarımız çeşitli meslek dallarında şehrimize ve ülkemize hizmet vermiş, bu kadim kentimizin ekonomisine, sosyal yaşamına, sanat ve kültür hayatına büyük katkı sunmuştur." ifadelerini kullandı.

Valilik olarak, Edirne'de yaşayan Romanların sorunlarının çözümüne yönelik tüm kurumların iş birliğiyle, eğitimden sağlığa, meslek edindirme kurslarından istihdam alanlarının çeşitlendirilmesi ve arttırılmasına, sosyal desteklerden yaşam koşullarının iyileştirilmesine kadar her alanda birçok projeyi, birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da bu çalışma ve projelerimizi gayretle, samimiyetle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tarih boyunca milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Roman vatandaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.