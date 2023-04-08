Edirne'de sağlık çalışanı trafikte yolun ortasında kalan köpek yavrusunu kurtardı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağlık çalışanı, trafikte yolun ortasında kalan köpek yavrusunu kurtardı.

Uzunköprü Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli sağlık personeli Yaren Kaygısız, kurum aracı ile hasta bakımına giderken köpek yavrusunun trafiğin ortasında kaldığını gördü.

Sağlık çalışanı, İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşakta kurum aracı park edildikten sonra köpeği kucaklayıp aldı.

Vatandaş kamerasına yansıyan bu görüntüler yürekleri ısıttı.

Trafiğin ortasında kalan köpeği gördüğünde endişelendiğini anlatan Kaygısız, "Yavru köpeği gördüğümde arabaların arasında koşturuyordu. Kurum aracını park ettik. Gittim aldım ama başta korktu ve kaçtı. Sonra kendime alıştırınca kucaklayıp aldım. Hastamıza gittiğimiz için yavru köpeği en yakın güvenli alana bırakmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

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