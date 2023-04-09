İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Edirne'de protesto edildi

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EDİRNE (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Özgür Çocuklar Parkı'nda toplanan dernek üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Türk ve Filistin bayraklarıyla Eski Cami'ye doğru konvoy oluşturdu.

Konvoyun hareketinden önce AGD Edirne İl Başkanı Abdülhamit İriş, grup adına yaptığı basın açıklamasında, her yıl ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yapılan saldırıların kendilerini harekete geçirdiğini söyledi.

İriş, Filistin'e ve Kudüs'e sahip çıkmak söz konusu olduğunda dengelere ve küresel güçlere bakmayacaklarını herkesin bilmesi gerektiğini ifade etti.

Gruptakiler sık sık tekbir getirdi, sloganlar attı. Ardından konvoy, Eski Cami'ye doğru hareket etti.



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