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EDİRNE (AA) - Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki bir anaokulunda eğitim gören öğrencilere, gölge oyunu ile "polislik" mesleğini anlattı.

Anaokulunu ziyaret eden Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, okulda eğitim gören 60 öğrenciye, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile "polislik" mesleği hakkında bilgi verdi.

Ekipler öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

- Deprem bölgesine 21 ton pirinç gönderildi

Edirne'nin İpsala ilçesinden deprem bölgesine 21 ton pirinç gönderildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yönelik başlatılan yardım seferberliğinin devam ettiğini belirtti.

İpsala'dan bölgeye yöresel ürün olan pirinç desteği sağladıklarını anlatan Sevgili, 21 ton pirincin tırlarla bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Sevgili, pirincin yanı sıra, 3 ton ayçiçeği yağı ve çay desteği de sağladıklarını belirtti.

- Deprem bölgesi için 300 bin lira toplandı

Keşan ilçesinde toplanan 300 bin lira zekat deprem bölgesine gönderildi.

Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" seminerinde, ilçede toplanan fitre ve zekatın tamamını deprem bölgesine gönderdiklerini söyledi.

Şu ana kadar 300 bin lira toplandığını anlatan Yiğit, "Ramazan süresince Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından başlatılan kampanya devam ediyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yatırım, Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Hamit Albayrak da seminerde bir sunum gerçekleştirdi.









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