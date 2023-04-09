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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebakan'da İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları tarafından hazırlanan "Ramazan Özel" programı dinleyicilere sunuluyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 11 ayın sultanı ramazanın manevi atmosferi, hazırlanan programla radyo dinleyicilerine yaşatılıyor.

Ramazan boyunca salı, perşembe ve cumartesi günleri 18.00'de, Radyo Günebakan dinleyicileri ile buluşan "Ramazan Özel" programı, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp, Prof. Dr. Abbas Yahya ve Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli'nin seslendirdiği ilahilerle sona eriyor.

- Badminton müsabakaları sona erdi

Edirne okul sporları badminton küçük kız ve erkek müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2022-2023 okul sporları faaliyet programı kapsamındaki küçük kız ve erkek badminton il birinciliği müsabakaları, Edirne Spor Salonu'nda düzenlendi.

Müsabakalarda küçük erkekler ve kızlarda Enez Atatürk Ortaokulu birinci, Özel Edirne Bahçeşehir Ortaokulu ikinci, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu da üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

- Keşan'da kavşak aydınlatması tamamlandı

Keşan'da Endüstri Meslek Lisesi önündeki kavşak çalışmaları tamamlandı.

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi Endüstri Meslek Lisesi önünde yapılan kavşak çalışmaları sona erdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Ali Caner Serbes, eski kavşağı kaldırarak ulaşım standartlarına ve araç geçişlerine uygun yeni kavşağın tasarımını yaptıklarını belirtti.

Kavşakta peyzajın ardından aydınlatma çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Serbes "Yapılan çalışmalardan cadde esnafımız ve vatandaşımız gayet memnun. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Yaptığımız çalışmalarla şehrimize değer katıyoruz." diye konuştu.





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