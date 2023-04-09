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EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "Ortaokullar Arası Matematik Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde düzenlenen yarışma sona erdi.

Sevgili, yarışmada 6. sınıf il birincisi olan Atatürk Ortaokulundan Efe Kahveci'ye, il altıncısı Öykü Erdem'e ve 7. sınıf il dördüncüsü Nilsu Uçar'a makamında hediyelerini vererek başarılarının devamını diledi.

- İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü nisan ayı toplantısı yapıldı

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü kurum müdürleri nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin başkanlığındaki toplantıya, şube müdürleri Zeynep Koçak Uyanık ve Abdullah Deniz ile tüm okul ve kurum müdürleri katıldı.

- İpsala Meslek Yüksekokulu’nda bahar dönemi toplantısı yapıldı

İpsala Meslek Yüksekokulu’nda öğretim elemanlarının katılımıyla 2022-2023 bahar dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı.

İpsala Yüksekokulu Kalite Komisyonu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda başkanlığındaki toplantıda, 10 - 14 Nisan tarihlerinde yapılacak bahar dönemi ara sınavlarının "şeffaflık ve denetlenebilirdik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi olarak yapılması hakkında görüşüldü.

Kalite iyileştirme çalışmaları, paydaş geri bildirimleri ve yapılan iyileştirilmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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