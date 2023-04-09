AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 178 yıldır halkın huzur ve güveni için gece gündüz fedakarca görev yapan köklü bir kurum olduğunu belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın toplumda güven ve huzurun sağlanmasında büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Polislerimiz, fedakarca çalışarak bizlere güvenli bir ortam sağlamaktadırlar. Polis Teşkilatı güvenliği sağlarken aynı zamanda insan haklarına saygılı davranarak, her vatandaşın hakkını koruyarak canla başla gece gündüz görev başında hizmet ediyor. Türk Polis Teşkilatı'nın mensupları üstlendikleri görevi yürütürken canlarını ortaya koyarak her türlü zorluklara karşı vatandaşın huzuru ve güveni için mücadele ediyor. Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Türk Polis Teşkilatı'mızın 178. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum."

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