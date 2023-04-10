Edirne Valisi Kırbıyık, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırbıyık mesajında, Türkiye'nin dört bir köşesinde zaman, mekan mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışarak üstlendiği her bir görevi başarıyla yerine getiren Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yaşını kutladığını belirtti.

Türk milletinin huzuru ve refahı için asayişin temini, suç ve suçluyla mücadelede cesareti, kararlılığı, merhameti, vicdanı, disiplini ve azmiyle her türlü takdirin üzerinde bir başarı örneği sergileyen Türk Polisinin, milletinin kendisine duyduğu güvene layık olabilmek için kurulduğu günden bugüne büyük bir fedakarlık ortaya koyduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Polis Teşkilatımız 178 yıldır bu anlamlı ve ulvi görevi gerek yurt içinde gerek yurt dışında başarılı bir şekilde yerine getirerek, milletimizin gönlünde hak ettiği yeri almış bulunmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' sözünde dediği gibi polis teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacaktır.



Bu vesileyle, görevleri başında şehit olan her kademedeki kahraman polislerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazi polislerimize minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünde tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu ömürler temenni ediyorum."

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