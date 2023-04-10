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Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü Edirne'de törenle kutlandı

AA

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü Edirne'de törenle kutlandı

EDİRNE (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü Edirne'de törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, 10 Nisan 1845 tarihinde "Polis Nizamnamesi" ile kurulan ve Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte bugünkü yapısının temelleri oluşan Türk Polis Teşkilatı'nın, 178 yıldır ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya yeltenen her türlü şer odaklarına ve suç örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında gece gündüz demeden cesaretle ve fedakarca mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Polisliğin, gerektiğinde hiç tereddüt etmeden vatanı ve milleti için canını feda eden vatan evlatlarının onurlu ve kutsal mesleği olduğunu belirten Alçalar, "Milletimizin kalbinde haklı bir yer edinen, güvenlik ve huzur için 7 gün 24 saat her yerde görev yapan teşkilatımız, manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberliğimiz için suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyarak, cesaret ve azimle devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde yoluna devam edecektir." dedi.

Alçalar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, geride kalan yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın ilk andan itibaren depremin izlerinin silinmesi, yaraların sarılması ve bölgede hayatın yeniden normale dönmesi için arama-kurtarma faaliyetlerinden iç güvenlik faaliyetlerine kadar her alanda görev aldığını ifade eden Alçalar, şunları kaydetti:

"Polisimiz, bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber olmaya, onlara umut olmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi, emekli mensuplarımızı minnet ve şükranla anıyor, değerli mesai arkadaşlarıma ve en az onlar kadar fedakar ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Törene Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, teşkilat mensupları ve aileleri ile gaziler katıldı.

Törenin ardından şehitlik ziyaret edildi.

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