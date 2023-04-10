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EDİRNE (AA) - Emekliye ayrılan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülfer Mehtap Yazıcıoğlu, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyareti gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Tabakoğlu, Yazıcıoğlu'na özverili çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Yazıcıoğlu da Trakya Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, üniversite ile olan gönül bağının her zaman devam edeceğini belirtti.

- Trakya Üniversitesi öğrencileri şampiyonadan dereceyle döndü

Trakya Üniversitesi Güreş Takımı, Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonası’nda 3 Türkiye şampiyonluğu elde etti.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonası Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan Trakya Üniversitesi Güreş Takımı, 58 üniversiteden 560 sporcunun katıldığı şampiyonada 3 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü elde etti.

- "Balkan Savaşları ve Şehitlerimiz" konulu konferans düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nde "Balkan Savaşları ve Şehitlerimiz" konulu konferans düzenlendi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrim içi düzenlenen konferans İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. A. Taha İmamoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşti.



Konferansta Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Tarık Sarıoğlu, Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttükleri politikalar ve kurdukları ittifaklar hakkında bilgi vererek, savaş sürecinde yaşanan gelişmeleri aktardı.



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