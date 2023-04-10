Edirne'de "Senfoni ile İlahiler" konseri düzenlenecek

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EDİRNE (AA) - Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası iş birliğinde "Senfoni ile İlahiler" konseri gerçekleştirilecek.

Konser, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 13 Nisan Perşembe günü saat 21.00'da TÜ Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer şefliğinde ve Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde yapılacak.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu semazenlerinin sema gösterisi sunacağı konserde Öztürk, Gökçe Bahar Bahçe ve Halil Erseven solist olarak yer alacak.

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