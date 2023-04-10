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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan, düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şehitlik anıtında devam eden programda şehit kabirleri ziyaret edilerek dua okundu.

Turhan ve beraberindekiler törenin ardından İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi makamında ziyaret etti.

Sevgili, ziyarette, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasın diledi.

Polis teşkilatının huzur ve güvenliği sağlamak, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasını güvence altına aldığını ifade eden Sevgili, Türk polisinin hiçbir zaman kutsal görev uğrunda hayatlarını feda etmekten de çekinmediğini kaydetti.

- Roman vatandaşlara iftar verilecek

İpsala Kaymakamlığınca Roman vatandaşlara yönelik iftar programı düzenlenecek.

Kaymakam Ömer Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, iftar programının 17 Nisan Pazartesi günü kapalı pazar yerinde yapılacağını bildirdi.

Roman Günü'nde hava koşullarından dolayı vatandaşlarla bir araya gelemediklerini aktaran Sevgili,"İftarda Roman kardeşlerimizle bir arada olmaktan onur duyacağız. Tüm Roman vatandaşlarımızı iftarımıza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Öğrencilere iftar verildi

İpsala Anadolu Lisesi tarafından öğrencilere iftar verildi.

Okulun pansiyonunda kalan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen programa, Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin katıldı.

Sevgili, konuşmasında, öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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