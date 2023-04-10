Edirne'de sağanak etkili oluyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak etkisini gösteriyor.

Kentte öğleden sonra etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak, araç trafiğinin de yavaşlamasına neden oldu. Yayalar ise sağanağın etkisinden korunmak amacıyla dükkan tentelerinin altında, duraklarda, iş merkezlerinin içerisinde bekledi.

Hava sıcaklığının 10 derece, nemin ise yüzde 85 olarak ölçüldüğü Edirne'de, sağanağın perşembe gününe dek etkili olması bekleniyor.

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