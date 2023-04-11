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EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Helvacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve personeli ziyaret ederek polis haftasını kutladı.

Polisin vatandaşın huzuru için çalıştığını belirten Helvacıoğlu, "Mazisi kahramanlıklarla dolu köklü bir geçmişe sahip olan tecrübe ve birikimiyle şehrimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakarca vazife yapan Türk Polis Teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

- Çağrı merkezinde 15 kişi işe başladı

Keşan'daki çağrı merkezi 15 kişiye daha istihdam sağladı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İşkur Hizmet Noktası aracılığıyla ilçedeki telekomünikasyon firmasıyla yürütülen istihdam işbirliği devam ediyor.

Firmada 15 kişi daha işe başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, işe başlayanları tebrik ederek, Keşan'da istihdam olanaklarını artırmak için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

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