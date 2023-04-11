BTTADK üyeleri İpsala'da iftara katıldı

Ramazan ayında en çok bunlar soruluyor

EDİRNE (AA) - Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) üyeleri, İpsala ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, iftar programında yaptığı konuşmada, depremler nedeniyle bu yıl ramazanın buruk geçtiğini söyledi.

Kaymakam Sevgili, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesine göndermek üzere çok miktardaki yardım ürünlerine sevginizi, kalbinizin güzelliğini katarak bizlere gönderdiniz. Gönderdiğiniz ürünler çok kıymetli ürünlerdi. Kutuların içerisinden çıkan Batı Trakyalı küçük soydaşlarımızın mesajları depremden etkilenen çocuklarla gönül bağını oluşturmuştur. Sizler her zaman olduğu gibi kütü gün dostluğunuzu gösterdiniz. Bizler bir milletiz. Batı Trakya ile olan gönül bağının daha da artırılması için İpsala ilçemiz olarak üzerimize ne görev düşerse harfiyen yerine getireceğimiz konusunda hiç şüpheniz olmasın. Sizler bizim en kıymetlimizsiniz. Nice ramazanlar diliyorum."

İftar programına Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da katıldı.









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