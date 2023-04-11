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TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi "TÜBİTAK desteği"ni en fazla alan fakülte oldu

AA

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinin projeleriyle, en fazla TÜBİTAK desteği alan fakülte olduğu belirtildi.

TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi "TÜBİTAK desteği"ni en fazla alan fakülte oldu

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinin projeleriyle, en fazla TÜBİTAK desteği alan fakülte olduğu belirtildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan 15 öğrenci, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Tabakoğlu, ziyarette, öğrencileri ve danışmanlarını elde ettikleri başarı için tebrik etti.

Öğrencilerle teknoloji ve inovasyon tabanlı projeleri üzerine sohbet eden Tabakoğlu, "Gerçekten mutlu bir gün yaşıyoruz. Üniversiteler, liselerin devamı değildir. Üniversiteler bilgiyi öne çıkaran, sorgulayan, yeni bilgiler üreten, bilimsel literatüre katkı veren yerlerdir. Siz kıymetli öğrencilerimiz de buna uygun çalışmalara imza attınız. Bunu öğrencilik aşamasında, genç yaşınızda başarmanız büyük anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde bu yönde bir kültür oluştuğunu aktaran, Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bir çiçek yetiştirmek için verimli bir toprak, su, güneş ve uygun iklim şartlarının olması lazım. Sağlık Bilimleri Fakültemizde tüm bunlar var ki sizler birer çiçek olarak açmışsınız. Bu güzel eğitim ortamının sağlanmasından ötürü Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ'a ve tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimin gözlerindeki bu heyecan beni mutlu etti. Bilimin sınırlarına gelmiş, o sınırları geliştirmek için çalışmalar yapıyorsunuz. Gök kubbe altında söylenecek daha çok söz var. Bundan sonra yeni sözler size ait. Ahmet Yasası, Ayşe Kuralı, yeni buluşlar ve Nobeller… Neden olmasın? Sizler küçük fidanlar büyüyerek çınarlar olacak, ormanlar oluşturacaksınız."

Tabakoğlu, proje üretme kültürünü yaygınlaştırmak ve daha büyük başarılara imza atmak için öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

- "Öğrencilerimiz artık birer bilim insanıdır"

TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da odyoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik bölümlerinden 15 öğrenci ile Türkiye'deki üniversiteler arasında en çok proje desteği alan fakülte olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Geçen yıl odyoloji bölümünden 9 öğrencinin yakmış olduğu bilim ışığının fakültenin diğer bölümlerinde karşılık bulduğunu dile getiren Üstündağ, şöyle devam etti:

"Bu yıl odyolojiden 10 öğrencimizin yanı sıra, fizyoterapi ve rehabilitasyondan 4 ve hemşirelikten 1 öğrencimiz destek almaya hak kazandı. Hem öğrencilerimize hem de onlara yol gösteren, bu büyük başarıyı bizlere yaşatan, fakültemizin ve üniversitemizin bilimsel gücünün ulusal tesciline büyük katkı sağlayan danışman hocalarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Öğrencilerimiz artık birer bilim insanıdır, bu anlamda ülkemizdeki gelecek yıllara dönük bilimsel performansın da garantileridir. Kendilerini bu yolda teşvik eden ve imkan sağlayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür ederiz."

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