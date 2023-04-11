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EDİRNE (AA) - MHP Edirne milletvekili adayları tanıtıldı.

İl Başkanı Zakir Tercan, partisinin il başkanlığında düzenlenen tanıtım toplantısında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere çok iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Edirne'den milletvekili çıkarmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Tercan, "Edirne'de biz MHP'ye, Ülkücü camiaya inşallah iki milletvekili çıkaracağız." dedi.

Milletvekili adaylarından Ali Özer de kültürel ve tarımsal potansiyeli çok yüksek olan Edirne'yi Ankara'da temsil etmek istediğini söyledi.

Edirne'nin sorunlarını bildiğini belirten Özer, "Edirne halkının sorunlarını bilen, sorunlarına sahip çıkan ve kendi içinden çıkmış adaylarımızın her birinin ayrı bir değeri var. Her bir kardeşimiz ayrı ayrı Edirne'yi temsil etmeye layıktırlar." dedi.

Ayvaz Yalaza da MHP'nin etnik kimliklerle hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

Hatice Ser ise parti teşkilatlarında farklı hizmetlerde bulunduğunu belirterek, milletvekili olarak Edirne'ye hizmet etmek istediğini ifade etti.

Hülya Balkan da serhat şehri Edirne'ye hizmet için kent halkının desteğini istediğini dile getirdi.

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