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EDİRNE (AA) - AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, görevine başlayan İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Sungurlu ile hastane müdürü İbrahim Elmas'ı ziyaret etti.

Sungurlu ile Elmas'a görevlerinde başarı dileyen İlkdoğmuş, burada yaptığı konuşmada, 2013'ten beri Keşan Devlet Hastanesinin ek binası olarak hizmet veren İpsala Devlet Hastanesinin statüsüne kavuştuğunu belirtti.

İpsala Devlet Hastanesinde 4 branş doktorunun yakında görevine başlayacağını ifade eden İlkdoğmuş, şunları kaydetti:

"30 yataklı devlet hastanemizi tam teşekküllü olarak vatandaşlarımızın hizmetine sokuyoruz. İlçemize her zaman desteğini esirgemeyen Valimiz Kürşat Kırbıyık'a, milletvekilimiz Fatma Aksal'a, İl Sağlık Müdürümüz İshak Yıldırım ve il başkanımız Belgin İba'ya sonsuz teşekkür ederim."

- Saadet Partisi Enez Teşkilatı iftar verdi

Saadet Partisi Enez Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, ilçede bir tesiste düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, yolsuzluğun toplumlar için en büyük felaketlerden biri olduğunu belirtti.

Yolsuzluğun olduğu yerde hak ve adaletten söz edilemeyeceğini aktaran Tekin, Saadet Partisi iktidarında yolsuzlukla mücadelede şeffaflık ve denetimin ön planda olacağını kaydetti.

Tekin, şunları kaydetti:

"TBMM'de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kuracağız. Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nu Avrupa Birliği normlarına uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz. Bilgi edinme hakkını ihlal eden kamu görevlilerinin disiplin, ceza ve tazminat sorumluluğunu artıracağız. Kamu Özel İşbirliği projelerinden kaynaklanan garanti ve diğer koşullu yükümlülükleri şeffaf bir biçimde yayınlayacağız. Siyasi Etik Kanunu'nu çıkaracak, TBMM bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kuracak, grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulmasını düzenleyeceğiz."​​​​​​​

- Halk oyunları il birinciliği müsabakaları

Edirne'de düzenlenen halk oyunları il birinciliği müsabakalarında 3 kategoride 144 sporcu yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'nda Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen müsabakalarda hünerlerini sergileyen halk oyunları ekipleri oyunları ile izleyenlerin beğenisini kazandı.

Minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride toplam 144 sporcunun katıldığı yarışmalarda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları verildi.

Yarışmada, Halk Oyunları Gençler Düzenlemeli'de 1 .Edirne Lisesi, Halk Oyunları Gençler Düzenlemesiz'de 1. Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi ve 3 .Edirne Sosyal Bilimler Lisesi oldu.



Halk Oyunları Yıldızlar Düzenlemesiz'de 1. Atatürk Ortaokulu, Halk Oyunları Minikler Düzenlemeli'de 1. Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu, Halk Oyunları Minikler Düzenlemesiz'de 1. Plevne İlkokulu, 2. Kadri Paşa İlkokulu ve 3. Şehit Asım İlkokulu oldu.





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