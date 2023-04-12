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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan "Trakya Araştırmaları" adlı kitap, Dekan Prof. Dr. Hamide Burcu Özgüven tarafından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na hediye edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin kuruluşunun 40. yıl dönümüne armağan olarak hazırlanan ve Mimarlık Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Esin Benian ile Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez'in editörlüğünü üstlendiği "Trakya Araştırmaları" kitabı yayımlandı.

Özgüven, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Didem Baş ile birlikte ziyaret ettiği Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na kitabı armağan etti.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Tabakoğlu, Trakya’yı birçok yönden ele alan bu kitabın alanına önemli katkılar sağlayacağını ve araştırmacılara ışık tutacağını düşündüğünü ifade etti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu da yer aldı.

- Trakya Üniversitesi Hastanesi Bulgaristan'da tanıtıldı

Trakya Üniversitesi Hastanesi, Bulgaristan’ın haber ajanslarından BGNES'de tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde aldığı sağlık hizmetinden memnun kalan BGNES Haber Ajansı sahibi Lyubcho Neshkov, hastaneyle ilgili bir tanıtım programı hazırlamaya karar verdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya gelerek hastane ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan ajans ekibi, ardından hastanede çekim yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu,Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin bölgenin en güçlü ve en büyük sağlık üssü olarak bölge insanına hizmet verdiğini belirterek, "Alanında uzman kadromuz ve güçlü altyapımız ile her yıl sağlık turizmi kapsamında binlerce insana şifa kapısı oluyoruz. Ayrıca, uluslararası akredite eğitim programımız ile Balkanların birçok farklı noktasından gelen öğrencilerimize eğitim vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Neshkov da annesinin bir rahatsızlığı nedeniyle geldikleri hastaneden çok güzel duygularla ayrıldıklarını belirterek, bu hizmetin uluslararası alanda tanıtılması gerektiğine inanarak çekim için Edirne'ye geldiklerini dile getirdi.

- Uzunköprü Kent Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Uzunköprü Belediyesi Kent Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birçok kişi tarafından ziyaret edilen müzeyi son olarak Demokrasi İlkokulu öğrencileri ziyaret etti.

Öğrenciler, ilçenin tarihi ve kültürü hakkında yetkililerden bilgi aldı.

- Vaysal köyündeki kalker ocağının kapasite artışı davası

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyü yakınında kalker ocağında faaliyet gösteren şirketin kapasite artışına yönelik Vaysal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin açtığı davanın karar duruşması görüldü.

Edirne İdare Mahkemesindeki duruşmaya Kooperatif Başkanı İbrahim Karapoyraz, Avukat Bülent Kaçar, köy sakinleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı avukatı ve mühendisi katıldı.

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, kararın bir süre sonra bildirileceğini açıkladı.

Kaçar, adliye önünde gazetecilere, kalker ocağı kapasite artışı ve kırma, eleme tesisinin kapasite artışı davasında uzmanların keşif yaptığını söyledi.

Duruşmada keşif raporlarına göre Edirne Valiliğinin "ÇED olumlu" kararının bilime, doğaya ve hukuka aykırı olduğu savunduklarını belirten Kaçar, Vaysal köylülerinin konuyla ilgili açtığı iki davanın da takipçisi olacağını dile getirdi.

Karapoyraz da kalker ocağının doğaya, çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerine zarar verdiğini belirterek, mahkemenin kararını beklediklerini kaydetti.

Vaysal köyü sakinlerine destek olmak amacıyla dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile bazı siyasi parti temsilcileri de adliye önünde hazır bulundu.

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