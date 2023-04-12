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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor

AA

Edirne'de gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de şiddetli sağanak ve zaman zaman dolu yağışı etkisini gösteriyor.

Kapalı bir havanın hüküm sürdüğü kentte öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak başladı, yağış zaman zaman dolu şeklinde gerçekleşti.

Yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın ve dolu yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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