Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurarak üzerlerini aradı.

Üzerlerinden uyuşturucu çıkması üzerine ikametlerinde de yapılan aramada 81 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 kurusıkı tabanca, 3 sustalı bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli ve bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 5 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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