Edirne Ticaret Borsası

Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Öyle faydaları var ki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,401 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,134 6,401 Ayçiçeği Kg 10,851 10,851





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.