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EDİRNE (AA) - Edirne'nin "tarihi, kültürü, yöresel lezzetleri" İstanbul'da başlayan 26. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı'nda (EMITT) tanıtılıyor.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, en çok turist ağırlayan 3 kentten biri Edirne'nin tanıtım standı EMITT'te yerini aldı.

Edirne ekibi dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi 7. salonda kurulan stantta ağırlıyor.

Kentin tarihi, kültürü, yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı fuarda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da misafirlerini Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ile birlikte karşıladı.

Gürkan ve Irmak, ziyaretçilerle sohbet etti ve fuarı değerlendirdi.

Turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olarak bu yıl rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırlamaya hazırlanan EMITT tüm katılımcılar için değer yaratan, birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleriyle sektöre yön vermeyi sürdürüyor.

Fuar, 15 Nisan'a kadar açık kalacak.

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