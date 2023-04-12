Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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