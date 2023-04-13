Edirne'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğince şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşmaktan onur duyduklarını söyledi.

Devletin tüm kurumlarının kıymetli şehit ailelerinin her zaman yanında ve emrinde olduğunu belirten Zehin, "Aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Teşriflerinden dolayı gazilerimize ve kıymetli ailelerine de teşekkür ediyorum. Gazilerimiz de kutsalımız olan devletimiz ve milletimiz için canlarını feda etmeyi göze almışlardır. Yaptıkları fedakarlıkların, kahramanlıkların maddi karşılığı yoktur." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar dileyen Zehin, deprem bölgesine yardım için seferber olan Edirnelilere teşekkür etti.

Zehin ve Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, iftar öncesi şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar sonrası şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

Programa Edirne milletvekilleri Fatma Aksal ve Orhan Çakırlar, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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