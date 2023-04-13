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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Okul Sporları 3x3 Genç A Kız Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar sona erdi.

Final maçlarının tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde birinci olan Özel Edirne Filiz Anadolu Lisesi ve ikinci olan Kırkpınar Spor Lisesi sporcularına kupa ve madalyaları verildi.

- Okul sporları futbol müsabakaları sona erdi

Edirne'de, Okul Sporları Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Okul Sporları faaliyet programında yer alan müsabakalar Saraçhane Sahası'nda gerçekleştirildi.

Müsabakalarda birinci Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu, ikinci Keşan Yekta Baydar Ortaokulu, üçüncü Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu ve İpsala Yeni Karpuzlu Mustafa Gergin Ortaokulu sporcularına madalyaları verildi.

- İpsala Atatürk Ortaokulu voleybolda il şampiyonu oldu

Edirne'de düzenlenen Okul Sporları Voleybol Küçük Kız İl Birinciliği final müsabakalarında Atatürk Ortaokulu il birincisi oldu.

Edirne'de oynanan müsabakada Atatürk Ortaokulu rakibi Keşan Yekta Baydar Ortaokulunu 2-1 yenerek şampiyon oldu.

İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, AA muhabirine, öğrencileri başarısından dolayı tebrik etti.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Engin, takımın Zonguldak'ta yapılacak Türkiye gruplarına katılmaya hak kazandığını kaydetti.

- İpsala'da Belediyenin aldığı araçlar tanıtıldı

İpsala Belediyesi tarafından alınan 4 araç düzenlenen törenle tanıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve vatandaşlar katıldı.

Ünsal, AA muhabirine, şehir içi taşımacılık ve belediye hizmetlerinde kullanacakları araçları kredi kullanmadan belediyenin öz bütçesiyle aldıklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

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