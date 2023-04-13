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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi "Ramazan ve Çocuk Şenlikleri" 14 -16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek şenlik, 14 Nisan cuma akşamı Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde başlayacak.

Şenliklerin ilk akşamında etkinlik şovmeni eşliğinde ön program, animatörler eşliğinde çocuk programı, kukla evi-kukla gösterileri, kukla kumpanyası, sihirbaz, illüzyon ve Bay Mendokan gösterileri sahnelenecek.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, etkinliklere Keşan ve bölge halkını davet etti.

- Trakya Üniversitesinin kurumlarla iş birliği çalışmaları sürüyor

Trakya Üniversitesinin kamu kurumlarıyla iş birliği çalışmaları devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ile MEYOK Koordinatörü ve İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi ile olası iş birlikleri konusunda temaslarda bulundu.

İşçimen ve Arda, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i ziyaret etti, kaymakamlık yetkilileriyle görüştü.

Görüşmede üniversite, kaymakamlık ve belediye arasında teknik, akademik ve bilimsel iş birliğinin arttırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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