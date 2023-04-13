Yüzme milli takım seçmeleri 27-30 Nisan'da Edirne'de gerçekleştirilecek

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EDİRNE (AA) - Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, 27-30 Nisan tarihlerinde Edirne'de yapılacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İtalyan antrenör Stefano Nurra anısına Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek seçmelere yaklaşık 500 sporcunun katılmasını beklediklerini belirtti.

Avrupa Yüzme Birliği'nin (LEN) takviminde yer alan organizasyonda yıldız, genç ve açık yaş milli takım sporcularının seçileceğini ifade eden Dinç, şunları kaydetti:

"Müsabakalara katılacak sporcuların yanı sıra kulüp antrenörleri, yöneticileri ve görev alacak hakemler ile birlikte yaklaşık 1000 kişiyi 5 gün boyunca şehrimizde misafir edeceğiz. Müsabakalar, spor turizmi açısından ilimiz adına büyük önem taşımaktadır. Bu tip organizasyonlarla hem sportif hem de turizm anlamında şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Tüm Edirne halkını müsabakaları izlemeye ve sporcularımızı desteklemeye davet ediyoruz."

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