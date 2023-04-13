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EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 233 vatandaşa sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce bir hafta içerisinde vatandaşlara yönelik "En iyi narkotik polisi anne", "Narkorehbermodlü", "UYUMA" ve "İki ekmek" konulu sunum ve bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

Bilgilendirme ve eğitimler 1. Murat Lisesi, Edirne Rehberlik Araştırma Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

16 oturumda yapılan sunum ve bilgilendirme eğitimlerine veliler, kamu personeli ve halk eğitim merkezi kursiyerleri katıldı.

- Trakya Üniversitesi'nde "Edirne Müzesi ve Müzecilik" konferansı

Üniversitenin Merkez Kütüphanesi'nde gerçekleşen "Payitaht Müzeleri" konferansları dizisinin ilk konusu "Edirne Müzesi ve Müzecilik" oldu.

TÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ve yöneticiliğini Prof. Dr. Nurten Çetin’in yaptığı konferansa konuşmacı olarak Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın katıldı.

Kırçın, müze ve müzecilik tarihi hakkında bilgiler vererek, Edirne'deki müzeleri tanıttı.

Edirne'de ilk müzenin Atatürk'ün emriyle 1925 yılında Selimiye Külliyesi'nin bir parçası olan Dar-ül Hadis Medresesi'nde Dr. Rıfat Osman, Arif Dağdeviren ve Necmi İğe tarafından kurulduğunu söyleyen Kırçın, Türkiye'de müzeciliğin Cumhuriyet döneminde büyük önem kazandığını ifade etti.

- Havsa'da oryantiring turnuvası düzenlendi

Havsa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Kaymakam İsmail Hakkı Batı'nın katılımıyla yapıldı.

Etkinlik kapsamında ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında oryantiring turnuvası gerçekleştirildi.





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