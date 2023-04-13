Edirne'de öğrenciler "zimem defteri" geleneğini sürdürdü

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EDİRNE (AA) - Edirne'de öğrenciler Osmanlı'dan bu yana sürdürülen, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneğini yaşattı.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, birlik, beraberlik ve kardeşliğin yanı sıra paylaşmanın ön plana çıktığı ramazan ayında örnek bir davranış sergiledi.

Öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin mahalle bakkalına borcunu ödemek için ailelerinin verdiği harçlıkları birleştirdi.



Topladıkları harçlıkları bir zarfa koyduktan sonra belirledikleri bakkala veren öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin veresiye borcunun bir kısmını ödedi.



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