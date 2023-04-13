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EDİRNE (AA) -AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin Meriç Nehri ve çevresinin güzelleştirilmesi için önemli olduğunu söyledi.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç Nehri ve çevresinde proje kapsamında çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

Meriç Nehri çevresindeki beton taşların yıkımlarının başladığını aktaran Aksal, projenin kente değer katacağını ifade etti.

Projede yer alan ve Meriç Nehri çevresinde vatandaşların hizmetine açılacak alanlara da değinen Aksal, şunları kaydetti:

"'3 Nehir 1 Şehir' dediğimiz bir proje başlattık. Meriç kenarını Edirneli hemşerilerimizin ve Edirne'ye gelen herkesin güzelce gezeceği, piknik yapacağı, dolaşacağı bir mekan haline getireceğiz. Oradaki betonlar çok çirkindi. Kademeli bir şekilde o betonları tıraşlıyoruz. Orasını yeşil bitki örtüsü haline getiriyoruz. Banklar yapacağız, yürüyüş alanları yapıyoruz. Daha güzelini yapmak için orasını yıkıyoruz."

-Kaymakam Batı, afetzedeler ile iftarda bir araya geldi

Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ilçede ikamet eden afetzedeler ile iftar programında bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden afetzedelerin sosyal hayata adapte olabilmelerine yönelik iftar programı düzenlendiği aktarıldı.

Batı, programda afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Programda Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve ilçe protokolü de yer aldı.

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