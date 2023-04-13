Genel Müdür Ramazan Seçilmiş Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Seçilmiş ziyarette Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı, personelle toplantıda bir araya geldi.

Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulunan Seçilmiş, daha sonra personelle iftar yaptı.

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