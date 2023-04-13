Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de paket servis motosikletinin çarptığı yaya yaralandı.



B.M'nin kullandığı 34 EPG 841 plakalı paket servis motosikleti, Atatürk Bulvarı'nda bulunan alışveriş merkezi önünden yolun karşısına geçmeye çalışan S.C'ye çarptı.

Yaralı yaya, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Motosikletli kurye ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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