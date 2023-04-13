İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Edirne Valiliğini ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Bir toplantıya katılmak üzere kente gelen Erdil, toplantı sonrası Edirne Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Erdil, daha sonra Vali Vekili Sıdkı Zehin ve vali yardımcıları ile toplantıda bir araya geldi.

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