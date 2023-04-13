Edirne Belediyesi "belediyenin türbe yıktığı" iddiaları üzerine açıklama yaptı:

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi "Belediye'nin Muhammed İzniki’nin Edirne’de bulunan kabrini yıktığı" iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, tarihi elektrik fabrikası binasının restore ve çevre düzenlemesiyle ilgili bilgi verildi.

Elektrik fabrikası bahçesinde Muhammed İzniki’nin kabrinin olup olmadığı yönünde bilimsel çalışma ve kazılar yapıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koruma Bölge Kurulunun 13.05.2004 tarih ve 8005 sayılı kararıyla türbe ile ilgili olarak araştırma kazısı yapılmasına karar verilmiş ve Kurul kararı gereğince 30.05.2005’te 14 Ada, 38 parselde Muhammed Bin Kudbiddin-i İzniki Hazretleri mezarının bulunması amacıyla kazıya başlanmıştır. Kazı sonrası raporda 'Kazılar sırasında bulunan mezarların ve mezar taşlarının görünümü, tarihi kaynaklarda mezarlığın tesviye edilerek iskana açıldığı ve taşların bir kısmının seçilerek Selimiye Camisi'nin arkasındaki hazire alanına taşındığı bilgisini doğrular niteliktedir. Şehadet taşının başına dikili olduğu bir mezara rastlanılamamıştır. Ayrıca söz konusu alanda Muhammed Bin Kudbiddin-i İzniki’ye ait bir mezar taşı da bulunamamıştır' denilmektedir.

2007 yılında ise Muhammed Bin Kudbiddin-i İzniki’ye ait mezar taşlarının ve mezar yapısının bulunması için kazı çalışmalarına 21.08.2007 tarihinde eski elektrik fabrikası binasının çevresini kapsayacak şekilde başlanmıştır. Açılan bölgede dağıtılmış ve kırılmış halde mezar taşlarına ve mezar yapısı kalıntılarına rastlanılmıştır.



2007 yılı kazı sonucu da 2005 yılı kazı raporundaki, alanın iskana açıldığı ve taşlarının bir kısmının seçilerek Selimiye Camisi arkasına taşındığı bilgisini doğrular niteliktedir. Ayrıca 2007 yılı raporunda şehadet taşının başına dikili olduğu bir mezara rastlanılmadığı belirtilmiştir. Geçmiş kayıtlar, resmi bilimsel çalışmalar burada herhangi bir türbe olmadığını ortaya çıkarmıştır."

-"Projelere uygun hale getirilmiştir"

Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesince kendi yerinde yapılması mümkün olmayan Balabanpaşa Mescidi'nin elektrik fabrikası bahçesinde ihya edilmesinin uygun görüldüğü ifade edilen açıklamada hazırlanan rekonstrüksiyon projesinin Koruma Bölge Kurulunca 18 Nisan 2022 tarihinde onaylandığı ve uygulamasına başlandığı belirtildi.

Uygulama yapılırken onaylı rekonstrüksiyon projesinde ve elektrik fabrikası çevre düzenleme projesinde olmayan projeye aykırı imalatlar yapıldığı ileri sürülen açıklamada, "Belediyemizce 06.01.2023 tarihinde aykırı unsurların kaldırılması konusunda tutanak düzenlenmiştir. Söz konusu unsurların kaldırılmaması üzerine Belediyemizce 12.04.2023 tarihinde alan Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış, projelere uygun hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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