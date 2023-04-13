Edirne'de "Senfoni ile İlahiler" konseri düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'nca "Senfoni ile İlahiler" konseri düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde Rektör Yardımcısı ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in şefliğinde ve Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğindeki konserde, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu semazenleri de sema gösterisi sundu.

Solistler Öztürk, Gökçe Bahar Bahçe ve Halil Erseven, "Ali almış sancağını eline", "Sordum sarı çiçeğe", "Ben yürürüm yane yane", "Şol cennetin ırmakları" ve "İlim ilim bilmektir" gibi güftesi Yunus Emre'ye ait ilahiler seslendirildi.

Konser sonunda seyirciler orkestra ve solistleri uzun süre ayakta alkışladı.

Konsere İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.





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