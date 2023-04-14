Edirne'de bir kişi evindeki sikkelerle yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde 93 sikke, dedektör, üzerinde yazılar olan deri parçası bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldırım Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada 93 sikke, dedektör, "ferman" olduğu belirtilen üzerinde yazılar olan deri parçası ele geçirildi.

Jandarma evin sahibini gözaltına aldı.



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