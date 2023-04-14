Sakal-ı Şerif, Edirnekari işlenmiş muhafaza kutusunda korunacak

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EDİRNE (AA) - Sakal-ı Şerif, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticisi tarafından yapılan Edirnekari işlenmiş muhafaza kutusuna konuldu.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Eski Cami'de cuma namazının ardından düzenlenen törende, olgunlaşma enstitüsü usta öğreticisinin manevi bir ayda el emeği muhafaza kutusu hazırladığını söyledi.

Sakal-ı Şerif'in Edirnekari işlenen kutuda muhafaza edileceğini belirten Arpacı, enstitünün diğer camilerdeki Sakal-ı Şerifler için de muhafaza kutuları hazırlayacağını ifade etti.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu da katkılarından dolayı usta öğreticilere teşekkür etti.

Bazı vatandaşların "Biz göremiyoruz" demesi üzerine Başoğlu, "İnşallah Kadir Gecesi'nde açacağız. Ona dokunmak ya da ona yakın olmak aslında Peygamber efendimizin Sünnet-i Seniyye'sine, emirlerine, tavsiyelerine uymaktan daha değerli değildir. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Ama Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif'i bizlere emanettir." dedi.

İl Müftüsü, konuşmasının ardından Sakal-ı Şerif'i vatandaşlara gösterdi.

Sakal-ı Şerif tekbirler ve dualar eşliğinde yeni kutusuna konuldu.

Bazı vatandaşlar bu sırada cep telefonlarının kamerasıyla fotoğraf çekti, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Usta öğretici Buse Kaçar, yaptığı işin kendisi için manevi değeri çok yüksek olduğunu belirterek, "Çok gurur duyarak yaptım. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Şu anda da çok duygulandım." ifadelerini kullandı.

Törene, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hakan Çiçek, milli eğitim müdür yardımcıları, il müftüsü yardımcıları, din görevlileri, usta öğreticiler ve vatandaşlar katıldı.





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