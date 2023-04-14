En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili Adayı Tarık Hatipler seçim çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalarına İpsala ilçesinde ziyaretlerle devam eden Hatipler, Hacıköy, Pazardere ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Esnaf ve köy sakinleriyle görüşen Hatipler partisinin vaatlerini aktardı.

-Yazgan ETSO'yu ziyaret etti

CHP Edirne Milletvekili Adayı Ahmet Baran Yazgan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Yazgan'ı, ETSO Başkanı Sezai Irmak makamında kabul etti, başarı diledi.

Irmak, seçimlerin Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Akalın Edirne Barosunu ziyaret etti

İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, seçim çalışmaları kapsamında Edirne Barosunu ziyaret etti.

Akalın, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar ile bir araya geldi. Ziyarete milletvekili adayları Dilek Kırmızı, Hasan Hakan Şahin ve Hüseyin Erkin de katıldı.

Akalın burada yaptığı konuşmada, avukatları adaletin, insan haklarının, yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün savunucusu olarak gördüklerini belirtti.

Baro Başkanı Gökhan Karakoç da Akalın’a ziyaretten dolayı teşekkür ederek başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.