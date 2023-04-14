Edirne'de bir kişiyi av tüfeği ile yaralayan şüpheli tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde erkek arkadaşıyla tartışan kişiyi ruhsatsız av tüfeği ile yaralayan zanlı tutuklandı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir evde Y.Ö, erkek arkadaşı U.Ö. ile tartışmaya başlayan M.K'ye, evde bulunan ruhsatsız av tüfeği ile ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların kalçasına isabet ettiği M.K, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.K. sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polislerce gözaltına alınan Y.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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