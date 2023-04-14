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EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, ilçede yaşayan vatandaşlar ile iftar programında bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışmanın artırılması için program düzenlendi.

Lalapaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında Bulut, vatandaşlar ile sohbet etti.

- Havsa'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Havsa'da kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam İsmail Hakkı Batı, toplantıda, ilçede yapılan çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

- Bağış sürecini anlatan broşür dağıtıldı

Edirne'de Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İl Temsilciliği tarafından bağış tanıtım broşürü dağıtıldı.

Vakıf tarafından gerçekleştirilen tanıtım kampanyası kapsamında LÖSEV'in çalışma sistemi vatandaşlara anlatıldı.

El ilanı olarak dağıtılan broşürlerde ise vatandaşların yaptığı bağışların nasıl değerlendirildiğine ilişkin bilgiler yer aldı.

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Setenay Tan, tanıtım çalışmalarının 81 il genelinde sürdürüldüğünü aktardı.

Lösemi tedavisi gören ailelere yardımların ulaştırılmaya devam ettiğini belirten Tan, şunları kaydetti:

"Aslında yaptığımız kamuoyunu bilinçlendirme çalışması. Burada lösemi hastalığını yenerek iyileşmiş çocukların aileleri ile etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Yardımlarımızı nasıl ailelere ulaştırdığımızı anlattığımız bir broşür dağıtıyoruz. Bunu esnafa ve vatandaşlara tek tek dağıtacağız."





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